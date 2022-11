Android Auto: interfejs Coolwalk już działa, tyle, że w becie

Dzielony interfejs Androida Auto rozwijany pod nazwą Coolwalk wreszcie trafia do samochodów. Nie jest to jednak realizacja, na jaką liczyła większość kierowców. Wciąż bowiem mowa jest tylko o testach, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem nowy interfejs Androida Auto faktycznie może być dostępny dla każdego.