Android TV: Sony chce blokować niektóre aplikacje w telewizorach

Firma Sony opatentowała sposób na blokowanie wybranych aplikacji instalowanych spoza oficjalnego sklepu w Androidzie TV, by uniemożliwić w ten sposób dostęp do pirackich treści. Nie wiadomo, czy technologia ta trafi lada moment do telewizorów, ale możliwe, że w perspektywie najbliższych lat idea zostanie wdrożona do odbiorników z systemem Android TV.