Sklep Google Play i trojan. 2 aplikacje do usunięcia

Obydwie wymienione aplikacje ze sklepu Google Play były zainfekowane trojanem Harly. To ostatnio bardzo popularne zagrożenie w aplikacjach na Androida. Harly jest co do zasady podobny do znanego trojana Joker - potrafi zapisywać użytkownika do subskrybowania niechcianych usług premium, a także wykradać część danych. Warto więc sprawdzić, czy w telefonie nie ma którejś z wymienionych aplikacji. W razie konieczności należy ją usunąć i sprawdzić, czy historia operacji u operatora nie wskazuje na podejrzane działania. Wypada też sprawdzić konto bankowe i zmienić hasła.