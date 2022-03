Anker MagGo – nowa seria magnetycznych akcesoriów dla iPhone

Firma Anker – największy na świecie producent rozwiązań do zasilania urządzeń – wprowadziła do oferty nową serię produktów przeznaczonych dla użytkowników smartfonów firmy Apple.

W rodzinie Anker MagGo znajdziemy m.in. innowacyjne stacje ładowania, powerbank oraz uchwyty do smartfonów, w pełni wykorzystujące możliwości i potencjał standardu Apple MagSafe.

W skład nowej serii produktów, kompatybilnej ze smartfonami Apple iPhone 12/13 wchodzą:

Anker 622 Magnetic Battery – czyli magnetyczna, składana ładowarka do iPhone, wyposażona we wbudowany akumulator 5000mAh – może zatem pełnić zarówno rolę stacjonarnej podstawki z funkcją bezprzewodowego ładowania smartfona, jak i doczepianego do jego obudowy powerbanka.

W biurze czy w domu możemy postawić ją na biurku, korzystając z rozkładanej "nóżki" – urządzenie stoi wtedy pochylone pod niewielkim kątem, dzięki czemu ekran umieszczonego na nim smartfona jest doskonale widoczny. Możemy go jednak użyć również do podładowania iPhone’a w drodze – wtedy wystarczy złożyć nóżkę i przyłożyć Anker MagGo do obudowy smartfona (wbudowany magnes zapewni trwałe połączenie). Urządzenie jest lekkie i kompaktowe (ma zaledwie 12,8 mm grubości).

Anker 623 Magnetic Wireless Charger to z kolei pomysłowo skonstruowana stacjonarna bezprzewodowa ładowarka, na której w zależności od potrzeb możemy jednocześnie ładować jedno lub dwa urządzenia. Górna część ładowarki jest ruchoma – możemy ją odchylić i po umieszczeniu na niej iPhone (który mocowany jest magnetycznie – pionowo lub poziomo) smartfon będzie ładował się w pozycji, w której każdej chwili możemy wygodnie zerkać na ekran (położenie ładowarki możemy regulować w zakresie 60 stopni).

Jednocześnie na ładowarce możemy wtedy ładować bezprzewodowo drugie urządzenia – np. słuchawki. Anker 623 Magnetic Wireless Charger wyróżnia się niewielkimi gabarytami (urządzenie jest mniejsze od puszki napoju), oraz stylowym, dyskretnym wzornictwem – świetnie pasować będzie do nowoczesnego biurka. W zestawie znajduje się też ładowarka sieciowa (20W) oraz przewód USB-C.

Podobną – pod względem zastosowania i możliwości – propozycją jest Anker 633 Magnetic Wireless Charger, czyli ładowarka bezprzewodowa 2 w 1 z odłączanym powerbankiem. Idea tego przemyślnego gadżetu jest prosta: na wysuniętym w górę ramieniu możemy umieścić (magnetycznie) iPhone’a, zaś na podstawie słuchawki bezprzewodowe - oba te urządzenia będą ładowane bezprzewodowo i wygodnie dostępne. Co istotne, ramię jest ruchome – możemy więc ustawić telefon w optymalnej pozycji.

Jeśli jednak uznamy, że potrzebujemy zasilania również w drodze, w każdym chwili możemy wysunąć z uchwytu zintegrowany powerbank (o pojemności 5,000 mAh), zabrać go ze sobą i w dowolnej chwili wykorzystać do podładowania iPhone’a (podpinając go magnetycznie do Magsafe). Sam powerbank po rozładowaniu wystarczy ponownie umieścić w ładowarce. W zestawie znajduje się również niezbędna ładowarka sieciowa (25W) oraz przewód USB-C.

Osoby, które poszukują wygodnego rozwiązania do ładowania smartfonów Apple iPhone w aucie, powinien z kolei zainteresować Anker 613 Magnetic Wireless Charger – czyli magnetyczna ładowarka przeznaczona do montażu na desce rozdzielczej. Po przyklejeniu jej w aucie i podłączeniu zasilania, użytkownik może umieścić iPhone’a na ładowarce jednym ruchem dłoni – silne magnesy zapewniają stabilną pozycję telefonu, a ruchome ramię – możliwości dowolnego ustawienia telefonu (zakres ruchu ramienia to 134 stopnie).

W zestawie z Anker 613 Magnetic Wireless Charger znajduje się również dwuportowa samochodowa ładowarka USB, przewód USB-C oraz klipsy do spięcia kabla.

W skład serii Anker MagGo wchodzi również uchwyt/podpórka do iPhone’a Anker 610 Magnetic Phone Grip – niewielki gadżet, który po podłączeniu do smartfona (magnetycznie via MagSafe) ułatwia trzymanie go w dłoni lub ustawienie pod katem na płaskiej powierzchni – co przyda się np. podczas wykonywania selfie, oglądania filmów, etc.

Wszystkie nowości (poza ładowarką/uchwytem samochodowym) dostępne w kilku wersjach kolorystycznych – Dolomite White, Interstellar Gray, Buds Green, Misty Blue oraz Lilac Purple. Do zapewnienia stabilnego połączenia magnetycznego należy używać smartfona bez etui lub w etui zgodnym ze standardem Apple MagSafe.

Ceny nowości, które są już w większości dostępne w serwisie Amazon.pl: