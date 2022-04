Anonymous znowu uderzyli. Wyciekły maile Gazpromu

Haktywiści przejęli łącznie 728 GB danych, które obejmują 768 tys. wiadomości e-mail pracowników firmy. Zostały one udostępnione za pośrednictwem platformy DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets), z której chętnie korzystają hakerzy. Przy pobieraniu plików z tej i podobnych stron warto zachować ostrożność. Nigdy nie wiadomo czy serwer nie kryje złośliwego oprogramowania lub wirusów.

Anonymous podkreślają, że będą kontynuować ataki do momentu zakończenia konfliktu. Wszystko wskazuje na to, że dotrzymują danego słowa i regularnie przeprowadzają kolejne ataki na wybrane, rosyjskie "cele". Do tej pory udało im się zhakować m.in. monitoring na Kremlu, rosyjski Bank Centralny, białoruskiego producenta broni, jacht Putina (nadając mu kurs "do piekła"), bazy danych rosyjskiego Ministerstwa Obrony, spółki holdingowej Association Familiale Mulliez (Auchan, Decathlon czy Leroy Merlin), a także firmy należące do rosyjskich oligarchów (w tym firmę, której właścicielem jest zięć Siergieja Ławrowa – rosyjskiego ministra spraw zagranicznych).