Aplikacja do "picia" piwa? iBeer było hitem

The Verge przypomniało o iBeer, nawiązując do wywiadu, który twórca aplikacji - Steve Sheraton udzielił Mel Magazine. Jak się okazuje się, droga aplikacji na szczyt w App Store , sklepie uruchomionym przez Steve Jobsa w lipcu 2008 roku, nie była trudna, ale całkowicie odmieniła życie jej twórcy.

Apple zwerbowało 37-letniego wówczas Sheratona w 2007 roku. Mężczyzna do tej pory spełniający się jako magik i niezarabiający zbyt dużo pieniędzy, otrzymał ofertę pracy w roli programisty w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie. We wspomnianym wywiadzie Sheraton wyjaśnił powód tej decyzji: "Apple zaczęło poszukiwać programistów i zwrócili się do mnie, ponieważ nakręciłem film na YouTube, w którym telefon wyglądał jak szklanka piwa". Mężczyzna udostępniał też film do pobrania przez iTunes za 2,99 dolarów. Film, o którym mowa można obejrzeć poniżej