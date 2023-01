Aplikacja "Moja Komenda". Kontakt z policjantami staje się łatwiejszy

"Moja Komenda" została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję. Jej podstawową funkcją jest pomoc w wyszukiwaniu informacji. Aplikacja stanowi mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji, zawiera również spis dzielnicowych. Jak przekonuje MSWiA, rozwiązanie pozwala na "wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce". Można to zrobić, wpisując np. własny adres zamieszkania. Otrzymamy wówczas informację zwrotną o funkcjonariuszu, który dba o nasz rejon i jego jednostce. Możemy go dodać do listy "Ulubionych", co usprawni kontakt w przyszłości.