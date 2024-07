Aplikacja ułatwi zakupy na raty. Wystarczy zdjęcie

Aplikacja VeloBank powinna w niedalekiej przyszłości zyskać nową funkcję pozwalającą skrócić i ułatwić proces wnioskowania o zakup przedmiotu na raty . Klient miałby jedynie zrobić zdjęcie produktu wraz z "cenówką" w sklepie, które później będzie przetwarzać model GPT-4 Vision celem rozpoznania przedmiotu i jego wartości. Na tej podstawie automat miałby sam przygotować dla klienta ofertę i przedstawić ją, co może skrócić proces wnioskowania o sprzedaż na raty nawet do kilkunastu sekund .

Funkcja ma nosić nazwę VeloFotka i na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawi się w aplikacji mobilnej VeloBanku. Bankowcy podają, że model AI jest przy tym odpowiednio skuteczny, by wdrożyć to rozwiązanie do działania - obecnie myli się podobno tylko w 2 proc. przypadków. Chociaż rozwiązanie to bez wątpienia będzie technicznie zaawansowane i wygodne, serwis Subiektywnie o Finansach zwraca uwagę na dodatkowe możliwe zagrożenie - przyzwyczajenie klienta do łatwego zadłużania się celem zakupu kolejnych przedmiotów.