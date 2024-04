Nowość w VeloBanku. Sprawdzą, jak trzymasz telefon

VeloBank udostępnił wszystkim klientom nowy rodzaj zabezpieczenia. Po wejściu do ustawień, można od teraz aktywować weryfikację behawioralną - mechanizm, który analizuje sposób korzystania z bankowości przy komputerze i w telefonie i na tej podstawie jest w stanie wykryć podejrzane ruchy na koncie , docelowo blokując na przykład nieautoryzowane wyprowadzenie środków z konta.

Jak podaje VeloBank, weryfikacja behawioralna sprawdza między innymi szybkość pisania na klawiaturze czy kąt, pod jakim trzymany jest telefon (aplikacja banku może mieć dostęp do danych z czujników). Analiza takich danych ma pozwolić wyeliminować sytuacje, w których bankowość jest obsługiwana przez osobę trzecią - po przejęciu danych logowania na przykład w wyniku oszustwa internetowego.

Kiedy weryfikacja behawioralna w VeloBanku uzna, że konto może być obsługiwane przez inną osobę, przewidywanych jest kilka rozwiązań: powiadomienie SMS o podejrzanej transakcji, telefon do właściciela, aby potwierdzić, że to on zleca dany przelew czy wręcz automatyczne odrzucenie transakcji, która budzi podejrzenia. Weryfikację behawioralną w VeloBanku można w dowolnej chwili wyłączyć lub włączyć ponownie w ustawieniach bankowości elektronicznej lub mobilnej.