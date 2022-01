AppOstazja w Google Play. Pomoże wypisać się z Kościoła

Andrzej Milewski to rysownik, który celnie punktuje w swoich pracach największe absurdy naszego kraju. Całkiem niedawno opublikował na Facebooku satyryczną grafikę poruszającą kwestię odchodzenia młodych ludzi od Kościoła.

"Co Kościół może zrobić dla młodych? Apkę do Apostazji" – czytamy w krótkim, ale trafnym dialogu. Ktoś najwyraźniej szybko podchwycił pomysł rysownika, bo w Google Play pojawiła się właśnie aplikacja do apostazji.

AppOstazja pomoże użytkownikowi krok po kroku przejść przez proces wypisania się z Kościoła Katolickiego. "Cześć! Jestem Postatek i pomogę ci przejść proces apostazji. Poza podpowiedziami co zrobić w każdym kroku dodatkowo pomogę ci wygenerować deklarację woli potrzebną dla proboszcza" – wyjaśnia w opisie aplikacji uśmiechnięta postać diabła.

Autorem aplikacji jest agencja interaktywna VR One, która prawdopodobnie postanowiła stworzyć ją dla żartu. Jednak AppOstazja rzeczywiście pomaga wypełnić wszelkie formularze i zebrać dokumenty niezbędne do dokonania apostazji. Przypomina m.in. o dowodzie osobistym, świadectwie chrztu oraz wskazuje miejsce, w którym należy złożyć stosowny wniosek.

Kościół katolicki zmaga się z odpływem wiernych

To nie tylko rosnąca liczba apostazji, ale także coraz mniejszy odsetek uczęszczających na mszę spośród osób wciąż określających się jako katolicy. Pokazują to wyniki "dorocznego badania niedzielnych praktyk religijnych".

Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) wynika, że w 2019 r. wskaźnik dominicantes (odsetek wiernych uczęszczających na mszę z ogółu do tego zobowiązanych) wyniósł 36,9 proc., z kolei w 2018 r. było to 38,2 proc. Natomiast wskaźnik communicantes (odsetek przystępujących do komunii świętej) wynosił 16,7 proc. w 2019 roku i 17,3 proc w 2018 roku.

