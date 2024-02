Awaria Facebooka. Serwis nie działa

Facebook nie działa. 14 lutego 2024 r. ok. godz. 12:55 doszło do awarii Facebooka. Problemy zgłaszają zarówno użytkownicy z Polski, jak i zza granicy. Wielu użytkowników ma problem z otwieraniem strony w przeglądarce WWW, a także w korzystaniu z aplikacji. Nie działa także logowanie do serwisu.

Liczba zgłoszeń, dotyczących awarii Facebooka, rośnie lawinowo. W ciągu kilkunastu minut liczba zgłaszanych problemów z działaniem serwisu wzrosła do blisko 2 tys. w przypadku polskich użytkowników. Mapa zgłoszeń z Polski pokazuje, że na problemy skarżą się mieszkańcy całego kraju, a po sprawdzeniu liczby zgłoszeń w serwisie downdetector z innych krajów, można dojść do wniosku, że mamy do czynienia z awarią globalną. Przykładowo - w USA pojawiło się ponad 7 tys. zgłoszeń, a w Niemczech ok. 1 tys.