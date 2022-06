Awaria internetu Netia. Od rana zgłoszenia z całej Polski

Na tę chwilę trudno powiedzieć, jak długo potrwa awaria i na ile jest poważna. Warto jednak podkreślić, że od rana jest to już druga fala zgłoszeń od klientów Netii, co wyraźnie sugeruje, że problem się powtarza. W mediach społecznościowych nie pojawiły się natomiast póki co komentarze w tej sprawie - zarówno ze strony operatora, jak i samych klientów.