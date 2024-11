Przed piątkowym południem występuje duża awaria w Banku Pekao. Użytkownicy portalu Downdetector.pl zgłaszają, że przede wszystkim nie działa bankowość mobilna. Oznacza to, że nie można zalogować się do rachunku. Najwięcej zgłoszeń (ponad 3,5 tys.) odnotowano ok, godz. 11:30.