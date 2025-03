Bądź widoczny w internecie. Jak skutecznie ogłaszać się online?

Pierwszym wyborem każdej firmy z pewnością będzie własna strona internetowa. To możliwość stworzenia przestrzeni na reklamę przygotowanej w dokładnie taki sposób, jak wyobraża to sobie właściciel. Warto przy tym zadbać o odpowiednie przygotowanie techniczne. Mechanizmy wyszukiwarek oraz serwisów agregujących treści inaczej promują witryny, które są wolne, przestarzałe i niedostosowane do urządzeń mobilnych wbrew koncepcji mobile first.