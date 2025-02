CERT Orange ostrzega. Nowa kampania z Remcos.RAT

CERT Orange zwraca uwagę na fałszywe wiadomości e-mail, w których oszuści udają bankowców i deklarują przesłanie potwierdzenia przelewu - w tym przypadku wykorzystując wizerunek BNP Paribas Polska. Zachętą do kliknięcia ma być duża ikona pliku PDF w samej treści e-maila (w praktyce wiadomość nie ma załącznika).

Po kliknięciu odbiorca zostanie przekierowany do pobrania archiwum, w którym znajduje się spreparowany skrypt VBS - tłumaczy CERT Orange . Po jego uruchomieniu pobierany jest kolejny skrypt, a docelowo instalowane oprogramowanie Remcos.RAT w komputerze ofiary i uruchamiane wraz z włączaniem systemu operacyjnego.

Remcos.RAT jest w stanie odczytywać m.in. zrzuty ekranów, klucze sesji, ciasteczka i inne poświadczenia w komputerze ofiary, a potem wysyłać je na serwer atakujących. To może doprowadzić do kolejnych ataków i kradzieży danych, kiedy oszuści będą już uzbrojeni na przykład w dane logowania do banku ofiary.