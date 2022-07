CERT Polska ostrzega: oszuści wykorzystują wizerunek Pekao S.A.

Tego rodzaju działania przestępcy wcześniej prowadzili także wobec klientów innych banków, a podobne kampanie wykorzystywały także wizerunki takich firm jak OLX czy Allegro . Tym razem na naszą skrzynkę może tracić wiadomość z informacją o rzekomej aktywności na koncie bankowym . Ta zaś miała spowodować jego zablokowanie przez co, zgodnie z treścią wiadomości, konieczna jest ingerencja właściciela konta.

Oczywiście wskazana wiadomość to oszustwo. Chociaż jej treść sugeruje, że w celu odblokowania konta należy zweryfikować swoją tożsamość na wskazanej przez oszustów stronie, pod żadnym pozorem nie powinniśmy się na niej logować .

Po wejściu na przygotowaną przez przestępców stronę, ukazuje się spreparowany odpowiednio panel logowania imitujący ten, który służy do bankowości internetowej Pekao24. Jeżeli wpiszemy w nim login i hasło, dane natychmiast trafią do oszustów, którzy będą mogli je dalej wykorzystać do kradzieży naszych środków.