Oszustwo "na Allegro" powraca. Cyberprzestępcy liczą na nasz błąd

Cyberprzestępcy próbują wyłudzić nasze dane logowania do popularnego serwisu Allegro oraz dane osobowe, w tym PESEL i numer dowodu, jak donosi Niebezpiecznik. To oszustwo SMS-owe to metoda, która co jakiś czas powraca w różnych formach, o czym niejednokrotnie informowaliśmy. Warto o tym pamiętać i mieć się na baczności.