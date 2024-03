Chwalą i obiecują artystyczną współpracę. Skutki są tragiczne

Jedno z nowych oszustw na Instagramie rozpoczyna się od wyrazów uznania dla czyjejś sztuki. Cyberprzestępcy kontaktują się ze swoimi potencjalnymi ofiarami i starają się przekonać, że naprawdę doceniają udostępniane fotografie. Oferują namalowanie muralu lub obrazu na podstawie zdjęcia. Tego rodzaju wiadomości trafiają nie tylko do influencerów, ale też do małych kont, należących do "zwykłych ludzi".