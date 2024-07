CSIRT KNF: nowy wariant ataku. Usłyszysz znany głos

Cel takiego działania jest jeden - nakłonienie do działania osób, na które może wpłynąć opinia znanej osoby ze świata polityki czy artystów. W analogiczny sposób wcześniej przygotowywano fałszywe kampanie reklamowe wykorzystując do tego bezprawnie między innymi wizerunek znanych aktorów. To opcje dostępne dzięki prężnie rozwijającej się technologii deepfake. W przykładzie przytaczanym przez CSIRT KNF można z kolei posłuchać spreparowanej wypowiedzi głosem Dawida Podsiadły.