CSIRT KNF ostrzega. Podano listę stron internetowych

CSIRT KNF przypomina Polakom, jak działa phishing i apeluje, by dokładnie sprawdzać adres URL strony, na której podaje się dane logowania do bankowości internetowej. Oszuści regularnie tworzą bowiem fałszywe wersje serwisów, które wizualnie do złudzenia mogą przypominać prawdziwe strony internetowej banków.