Jak rozpoznać fałszywą stronę? Zwróć uwagę na adres

CSIRT KNF przypomina, jak łatwo można trafić na spreparowaną stronę banku, a w konsekwencji przekazać dane logowania do konta osobom niepowołanym. Chociaż przestępcy stale sięgają po nowe metody oszustw i głównym problemem jest zwykle socjotechnika na pierwszym etapie całego procesu, co do zasady można uznać, że dokładne sprawdzenie adresu URL strony docelowej może pomóc uniknąć problemu.