CSIRT KNF ostrzega przed atakiem. Zaczyna się od SMS‑a

CSIRT KNF apeluje do Polaków, by uważali na trwającą kampanię phishingową, która w tym przypadku zaczyna się od spreparowanej wiadomości SMS. Oszuści podszywają się pod firmę kurierską InPost i informują odbiorcę o rzekomej konieczności "uiszczenia opłaty". To oczywiście zmyślona historia.