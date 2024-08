Cyfrowa telewizja naziemna: serwis nadajników DVB‑T2

Odbiorcy telewizji DVB-T2 muszą przygotować się na możliwe utrudnienia w odbiorze sygnału. Firma Emitel będzie w tym tygodniu przeprowadzać kolejne prace serwisowe przy nadajnikach TV, co może skutkować przerwami w dostępie do kanałów na wybranych multipleksach. Niedostępność programów zwykle ogranicza się do kilku godzin, ale są i od tego wyjątki. O szczegółach można przeczytać w harmonogramie.