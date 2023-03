Mapa zasięgu DVB-T2/HEVC. Sprawdź, jak ustawić antenę

W Polsce obowiązuje telewizja cyfrowa DVB-T2/HEVC , dzięki której drogą naziemną do telewizorów trafiają programy w jakości HD podzielone na kilka multipleksów. Nadawanie sygnału telewizji w ten sposób realizowane jest wieloma nadajnikami, które w różnych obszarach kraju cechują się innymi parametrami. Szczegóły wszystkich nadajników można odczytać z mapy zasięgu DVB-T2 , którą przygotował Emitel.

Co najważniejsze dla typowego użytkownika, mapa zasięgu DVB-T2 w Polsce sama podpowie, jaka antena DVB-T2 pozwoli uzyskać najlepszy sygnał w danym domu. Wystarczy wpisać dokładny adres, by z boku wyświetlił się czytelny komunikat. "Ze względu na niewielką odległość od nadajnika powinna wystarczyć antena o niewielkim zysku. W sprzyjających warunkach możliwe jest nawet zastawanie anteny panelowej" - może brzmieć przykładowa podpowiedź dotycząca anteny DVB-T2.

W ten sposób osoba chcąca odbierać telewizję cyfrową w domu dowie się, czy i co musi kupić, aby połączenie zostało nawiązane. Trzeba przy tym pamiętać, że co do zasady niezbędny jest przede wszystkim telewizor wyposażony w dekoder DVB-T2/HEVC lub dodatkowy dekoder w formie odrębnego urządzenia, jeśli sam odbiornik TV jest zbyt leciwy i nie został wyposażony w odpowiedni moduł.