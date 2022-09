Czarna lista w smartfonie - sposób na natrętnych

Czarna lista w telefonie to nic innego jak lista numerów, z których połączeń nie chcemy odbierać. Smartfon automatycznie odrzuci przychodzące połączenie, a dzwonek nie zakłóci naszych zajęć. To dobre rozwiązanie, jeśli nieustannie ktoś "dobija się" do nas z konkretnego numeru. Oczywiście w każdej chwili zablokowany numer można ponownie odblokować, a tym samym umożliwić dzwoniącemu nawiązywanie kontaktu.