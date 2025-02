Czytelniczka dostała e‑mail. "Koszt odprawy wynosi 13,5 PLN"

Do naszej czytelniczki dotarł e-mail sugerujący, że wysłana do niej paczka oczekuje na odprawę celną. To wstęp do oszustwa i wyłudzenia danych karty płatniczej lub logowania do bankowości internetowej. Widząc taką wiadomość, najlepiej zachować podejrzliwość i przeanalizować sytuację.