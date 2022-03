DaVinci Resolve: jak zapisać projekt?

DaVinci Resolve to produkt firmy Blackmagic Design, legendy w świecie sprzętu do rejestracji obrazu. Choć na wczesnym etapie Resolve służył głównie do color gradingu, czyli w prostym przekładzie do poprawy kolorów w filmie, to na przestrzeni lat rozwoju, program stał się praktycznym i rozbudowanym narzędziem kompleksowej edycji wideo. Na dodatek jest to całkowicie darmowe narzędzie.