Deepfake z prezydentem Zełenskim może powstać. Uwaga na dezinformację

Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego przypomina, by nie wierzyć we wszystko, co można znaleźć w sieci - informuje PAP. Na tapecie jest temat deepfake'ów, które mogą powstać z wizerunkiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, jak autentycznie takie filmy mogą wyglądać. Na podobnej zasadzie w sieci można też łatwo spreparować fotografie.