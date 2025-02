Deklaracje PIT. Rozliczysz się przez aplikację mobilną

W 2025 r. Ministerstwo Finansów udostępni możliwość rozliczenia PIT przez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy . Aplikacja pozwala na sprawdzenie wstępnie przygotowanej deklaracji, wprowadzenie zmian oraz wysłanie PIT bez użycia komputera. To nowoczesne rozwiązanie ma ułatwić proces rozliczenia podatkowego.

Będziemy mogli zalogować się do systemu Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl, korzystając z jednej z trzech opcji logowania. Zwrot podatku trafi na konto w ciągu 45 dni od wysłania e-deklaracji, a w przypadku rozliczenia papierowego - do 3 miesięcy.

Podatnicy, którzy w 2024 r. uzyskali dochody podlegające opodatkowaniu, muszą złożyć zeznanie podatkowe. Dotyczy to osób zatrudnionych na umowy o pracę, prowadzących działalność gospodarczą, czy uzyskujących dochody z wynajmu lub inwestycji. Rozliczenie PIT 2025 będzie możliwe od 15 lutego. Podatnicy od soboty będą mogli zalogować się na portalu podatkowym i uzyskać przygotowaną deklarację.

Rozliczenie PIT za pomocą aplikacji jest proste i usprawni składanie deklaracji. W tym roku, aby przejść przez ten proces wystarczy zalogować się do systemu Twój e-pit, za pośrednictwem portalu podatki.gov.pl albo aplikacji e-Urząd Skarbowy. Następnie jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania poprawności informacji i sprawdzenia przysługujących nam ulg. Aby domknąć cały proces należy zaakceptować lub skorygować wstępną deklaracje, a następnie przesłać dokumenty do odpowiedniego urzędu.