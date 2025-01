e‑Urząd Skarbowy dostępny jako aplikacja. Sprawdzisz PIT i nie tylko

Aplikacja e-Urząd Skarbowy to kolejny program obok mObywatela, który powinien zostać pozycją obowiązkową w smartfonach Polaków - sugeruje Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa. Nowa aplikacja przenosi do telefonów wiele funkcji e-Urzędu Skarbowego online.

Elektroniczna wersja Urzędu Skarbowego to serwis, który działa w przeglądarkach komputerów od dłuższego czasu. Polacy mogą z jego pomocą załatwiać szereg spraw związanych z rozliczeniami i podatkami, bez konieczności wizyty w urzędzie w swoim mieście. Dostępne jest m.in. przeglądanie szczegółów rozliczeń w ramach usługi Twój e-PIT, historii aktów notarialnych czy możliwość pobierania zaświadczeń o zarobkach.

Opcje logowania

Od teraz wiele z tych opcji jest dostępnych także w smartfonach dzięki aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy, którą udostępniono na Androida oraz iOS-a. Użytkownicy zyskują nie tylko wygodniejszy dostęp do danych bezpośrednio z telefonu, który jest zawsze pod ręką, ale także łatwiejsze składanie wniosków i pism - samo logowanie do aplikacji jest bowiem etapem uwierzytelnienia, który wystarcza, by później składać dokumenty bez dodatkowego potwierdzenia tożsamości kolejny raz, jak ma to miejsce przy komputerze.

Do logowania można z kolei wykorzystać jedną z wielu metod, które są już świetnie znane użytkownikom mObywatela czy aplikacji mojeIKP. Skorzystać można m.in. z uwierzytelnienia Profilem Zaufanym, e-Dowodem, aplikacją mObywatel czy z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Następnie dostęp do programu można zabezpieczyć PIN-em lub biometrią, by wygodniej włączać aplikację w przyszłości.

Możliwości e-Urzędu Skarbowego w telefonie

Już teraz w aplikacji e-Urząd Skarbowy można zrealizować wiele funkcji, które do niedawna były dostępne tylko online w webowej wersji serwisu. Użytkownicy korzystający z e-Urzędu Skarbowego w telefonach mogą obecnie między innymi: Składać i odbierać dokumenty,

Składać deklaracje podatkowe,

Obsługiwać pełnomocnictwa,

Odczytywać swoje dane, działalności i spółek,

Pobierać raport podatnika,

Realizować płatności online do Urzędu Skarbowego,

Obsługiwać rozliczenia, mandaty i mikrorachunek podatkowy,

Przeglądać historię deklaracji i status zwrotów podatku,

Sprawdzać historię aktów notarialnych.

Docelowo w e-Urzędzie Skarbowym - zarówno online, jak i w aplikacji mobilnej - będzie jeszcze więcej funkcji. Planowane jest m.in. wprowadzenie czatbotu, obsługi płatności kartą (obok obecnie funkcjonującego Blika i przelewów online), dostępu do konta organizacji w aplikacji mobilnej czy rozszerzenie katalogu wstępnie wypełnionych deklaracji, co ułatwi składanie niektórych wniosków (obecnie trzeba załatwiać to na własną rękę, formułując pismo ogólne samodzielnie).

