Dlaczego UPDF jest najlepszą i rewolucyjną alternatywą do edycji PDF dla Adobe Acrobat

Materiał sponsorowany przez UPDF

UPDF to nie tylko kolejny edytor PDF - to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby zarówno osób prywatnych, profesjonalistów, jak i firm. Kompatybilny z systemami Windows, macOS, iOS, Android i iPadOS UPDF łączy najnowocześniejszą technologię z intuicyjnym interfejsem, dzięki czemu jest najlepszym wyborem dla każdego, kto chce bezproblemowo korzystać z plików PDF. UPDF oferuje obecnie ekskluzywną zniżkę ograniczoną czasowo, dzięki czemu jest to idealny moment na aktualizację swojego zestawu narzędzi do pracy z plikami PDF.

Co wyróżnia UPDF?

UPDF jest wyposażony w funkcje, które upraszczają edycję, konwersję i zarządzanie formatem PDF, a jednocześnie dodają do pracy dodatkową wartość. Oto, co go wyróżnia:

1. Bezproblemowa edycja: UPDF umożliwia edycję tekstu i obrazów bezpośrednio w plikach PDF zupełnie jak w dokumencie Word. Zmieniaj czcionki, rozmiar tekstu, położenie obrazów i nie tylko - wszystko to bez uszczerbku dla układu dokumentu.

© materiały partnera

2. Płynna konwersja: Musisz przekonwertować plik PDF do formatu Word, Excel, PowerPoint, a nawet na obraz PNG lub JPEG? UPDF zapewnia bezbłędną konwersję, zachowując oryginalne formatowanie i czcionki.

3. Zaawansowana technologia OCR: Przekształcaj zeskanowane pliki PDF w edytowalne i możliwe do przeszukiwania dokumenty dzięki funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR) UPDF, która obsługuje ponad 38 języków.

© materiały partnera

4. Narzędzia oparte na AI: Możliwości UPDF w zakresie sztucznej inteligencji przenoszą produktywność na wyższy poziom. Podsumowuj długie dokumenty, tłumacz treści na wiele języków, generuj mapy myśli, a nawet rozmawiaj z plikami PDF, aby uzyskać do nich natychmiastowy wgląd. Dzięki obsłudze GPT-4o i DeepSeek R1, narzędzia sztucznej inteligencji w UPDF są doskonałe.

© materiały partnera

5. Adnotacje i nawigacja: Z łatwością wyróżniaj tekst, dodawaj komentarze, rysuj kształty i dodawaj adnotacje do plików PDF. Narzędzia do adnotacji UPDF są idealne dla studentów, profesjonalistów i każdego, kto musi pracować z dokumentami.

6. Zarządzanie stronami: Kompresja, wyodrębnianie, obracanie, zmiana kolejności lub usuwanie stron bez wysiłku. Możliwości zarządzania układem stron UPDF sprawiają, że reorganizowanie dokumentów PDF jest bardzo proste.

© materiały partnera

7. Kompatybilność między różnymi platformami: W przeciwieństwie do Adobe Acrobat, który ogranicza subskrypcję do określonych platform, UPDF oferuje jedną licencję do użytku w systemach Windows, Mac, Android i iOS. Zapewnia to bezproblemowe działanie, bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Dlaczego warto wybrać UPDF zamiast Adobe Acrobat?

Mimo że Adobe Acrobat od dawna jest już standardem branżowym, UPDF oferuje atrakcyjną alternatywę, która łączy przystępność cenową, prostotę i zaawansowane funkcjonalności. Oto dlaczego UPDF jest lepszym wyborem:

1. Przystępna cena:

© materiały partnera

2. Przyjazny interfejs użytkownika: Złożony interfejs Adobe Acrobat może być przytłaczający dla wielu użytkowników. UPDF oferuje czyste i intuicyjne sterowanie, które jest łatwe do nauczenia, nawet dla początkujących.

3. Innowacje oparte na sztucznej inteligencji: Narzędzia sztucznej inteligencji wbudowane UPDF, w tym podsumowywanie dokumentów, tłumaczenie i mapowanie myśli, mają na celu zwiększenie produktywności i usprawnienie pracy - Adobe Acrobat po prostu nie może im dorównać.

4. Uniwersalna kompatybilność: Z UPDF nie jest się ograniczonym do jednej platformy. Jedna licencja zapewnia dostęp do UPDF na wszystkich urządzeniach, zapewniając wygodne użytkowanie, niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego, tabletu czy smartfona.

5. Mnóstwo funkcji: Od konfigurowalnych naklejek i edycji tekstu metodą przeciągnij i upuść po prezentacje pokazów slajdów i niedrogie OCR - UPDF oferuje szeroką gamę funkcji, które zaspokajają potrzeby zarówno zwykłych użytkowników, jak i profesjonalistów.

Co o UPDF mówią użytkownicy?

© materiały partnera

UPDF zbiera pozytywne recenzje od użytkowników na całym świecie za łatwość użytkowania, przystępność cenową i zaawansowane funkcje. Oto niektóre z nich:

"Najlepszy program do edycji PDF z AI":

"Uwielbiam go za to, że jest łatwy w użyciu i spełnia wszystkie moje wymagania związane z pracą z pdfami. Z łatwością mogę otworzyć dowolny plik PDF. Uwielbiam też to, że kiedy potrzebuję pomocy, jest ona w zasięgu jednego kliknięcia. Szczerze mówiąc, pliki PDF są wszędzie, ja ich używam praktycznie codziennie. Uwielbiam to, jak wiele funkcji PDF ma, oprócz funkcji ze sztuczną inteligencją, do podsumowywania i tworzenia map myśli. Jest bardzo łatwy w użyciu i nie wymaga doświadczenia ani wiedzy ".

"Nareszcie! Edytor PDF, na który mnie stać."

"UPDF robi wszystko, czego zawsze oczekiwałem od edytora PDF. Robi o wiele więcej, niż kiedykolwiek sobie wymyśliłem przez 25 lat pracy. W przeszłości wykonywanie nawet najprostszych zmian w pliku PDF wymagało wydania więcej na roczną licencję niż potrzebowałbym na licencję dożywotnią, by edytować jakikolwiek inny typ pliku, który mogłem napotkać. Chodziło o proste rzeczy, takie jak usuwanie części, których nie potrzebowałem lub wstawianie dodatkowych elementów, których potrzebowałem, czy łączenie wielu dokumentów w jeden. Nie rozumiałem, dlaczego tak wiele osób korzystało z PDFów, poza tym, że nie chcieli, aby inni użytkownicy je modyfikowali. UPDF na szczęście zdemokratyzował dostępność do narzędzi służących do edycji plików PDF. OK, nie jest może darmowy, ale cena jest wystarczająco niska, aby zrównać ją z tym, co płacę miesięczne za streamingi lub miesięczny abonament na telefon. A to przecież cena za dożywotnią licencję. Naprawdę polecam."

Uwolnij pełny potencjał UPDF już dziś

© materiały partnera

Nie chodzi o to, czy potrzebujesz wszechstronnego edytora PDF - chodzi o to, który wybrać. Dzięki bezkonkurencyjnej cenie, funkcjom opartym na sztucznej inteligencji i przyjaznemu dla użytkownika designowi, UPDF jest oczywistym wyborem dla każdego, kto chce usprawnić swoją pracę z PDFami.

Nie przegap ograniczonej czasowo zniżki na UPDF. Wypróbuj darmową wersję, aby poznać jej możliwości, a następnie przejdź na UPDF Pro, aby odblokować pełny zestaw funkcji. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, profesjonalistą, czy właścicielem firmy, UPDF jest najlepszym narzędziem spełniającym wszystkie Twoje potrzeby w zakresie plików PDF.

Materiał sponsorowany przez UPDF