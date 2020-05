Ktoś zrobił mikroukład wyłącznie do Dooma. Użył 666 linijek kodu

Grę Doom odpalano już na wielu urządzeniach, nawet tak nietypowych, jak aparat fotograficzny, czy też... bankomat. Ten nieśmiertelny klasyk został teraz uwieczniony na mikrokomputerze – stworzono go w jednym celu, a jego autor użył bardzo specyficznej liczby linijek kodu.

Sylvain Lefebvre stworzył "DooM-chip", który oparty jest o układ CycloneV FPGA. Co ciekawe nie trzeba było do tego angażować do tego w tradycyjnym sensie procesora. Algorytmy, tablice LUT oraz przerzutniki służące do przekazywania danych znajdują się bezpośrednio w układzie.

The DooM-chip! It will run E1M1 till the end of times (or till power runs out, whichever comes first).

Algorithm is burned into wires, LUTs and flip-flops on an #FPGA: no CPU, no opcodes, no instruction counter.

Running on Altera CycloneV + SDRAM. (1/n) pic.twitter.com/wd7j4JnfWn