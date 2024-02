Dysk zewnętrzny 2 TB i 4 TB. Sprawdź, co potrafi nowy PSSD Samsunga

Dyski zewnętrzne to wygodne akcesoria, które pomagają każdemu, kto na co dzień musi przenosić duże pliki między komputerami. Dysk zewnętrzny 2 TB, chociaż oferuje ogromną przestrzeń na dane, kiedyś może się zapełnić, a wtedy użytkownik zacznie szybko szukać rozwiązania i pomyśli zapewne odruchowo o nowym dysku zewnętrznym 4 TB. Model modelowi jest jednak nierówny. Warto wiedzieć, jakie cechy mają nowoczesne urządzenia, które ma swojej ofercie Samsung – to pomoże wybrać najlepszy dysk zewnętrzny.

Dyski zewnętrzne to wbrew pozorom sprzęty, które mogą mieć różne cechy i funkcje. Z tego też powodu nie każda pamięć zewnętrzna będzie odpowiednia dla tej samej grupy użytkowników. Część modeli cechuje się na przykład większą odpornością na uszkodzenia zewnętrzne, bezproblemową współpracą z wieloma systemami, z kolei inne dyski – wyższą wydajnością. Wszystkie te cechy łączą w sobie nowe dyski zewnętrzne Samsunga oferujące błyskawiczny transfer danych dzięki wykorzystaniu pamięci NAND Flash

Dysk zewnętrzny 2 TB – optymalny rozmiar pamięci

Twardy dysk zewnętrzny od dawna nie musi kojarzyć się z nudnym, ciężkim urządzeniem, które wymaga osobnego etui lub dużej ilości miejsca w torbie, by gdziekolwiek je przenieść. Świetnym tego przykładem są nowe dyski Samsunga z serii T9, które występują w kilku wariantach pojemności, ale przede wszystkim oferują topową wydajność.

© materiały partnera

Transfer danych sięga tu 2000 MB/s i jest osiągany dzięki wykorzystaniu interfejsu USB 3.2 Gen 2x2 oraz protokołu NVMe. W efekcie w ciągu sekundy można przesłać plik o wielkości około 2 GB. To cenna informacja dla osób regularnie przenoszących duże pakiety plików lub pracujących bezpośrednio na nich – na przykład podczas edycji grafiki czy wideo. Osiągi dysku oraz jego bieżącą kondycję można sprawdzać w wygodnej aplikacji Samsung Magician.

Dysk 2 TB zewnętrzny Samsung T9 to propozycja dla osób, które szukają urządzenia o średniej pojemności. Wbudowana pamięć pozwoli zapisać mnóstwo danych, ale w ofercie jest również wersja o jeszcze większej pojemności pamięci. Dysk SSD zewnętrzny Samsung 2 TB T9 jest wygodny w codziennym użytkowaniu. Ma wymiary karty kredytowej, przez co łatwo go przenosić i waży tylko 122 gramy. To inne gabaryty niż te, które cechowałyby typowy dysk zewnętrzny SSD 2 TB kilka lat temu.

Dysk zewnętrzny 2 TB SSD jest wystarczający, by zapisać nawet 240 godzin filmów w jakości HD czy też około 800 tys. typowych zdjęć. Jak wiadomo jednak, rozmiar plików, z jakimi mamy dziś do czynienia, szybko rośnie. Większość smartfonów potrafi dziś nagrywać filmy w 4K, a taki zapis zajmuje sporo megabajtów. Dysk zewnętrzny 2 TB może więc okazać się idealny, by je przechowywać.

© materiały partnera

Dysk zewnętrzny 4 TB – dla bardziej wymagających

Dyski twarde zewnętrzne mogą mieć różne pojemności i chociaż opisany wcześniej dysk SSD 2 TB zewnętrzny może być dla wielu wystarczającym magazynem na dane, z pewnością istnieją osoby o jeszcze większych wymaganiach, dla których odpowiedni będzie dysk zewnętrzny 4 TB. W takiej sytuacji warto zainteresować się modelem Samsung T9 o pojemności 4 terabajtów.

To model o największej pamięci z serii, który cechuje się tymi samymi zaletami, co pozostałe warianty. Oprócz szybkiego transferu danych użytkownik może liczyć także na wysoką odporność urządzenia na przeciwności losu. Dysk zewnętrzny 4 TB, podobnie jak bliźniacze modele o innej pojemności, wytrzymuje upadek z wysokości 3 metrów*, dzięki czemu zapisane dane są dobrze zabezpieczone nawet w nietypowych warunkach użytkowania. Specyficzna obudowa dysków pomaga za to sprawnie odprowadzać ciepło, minimalizując ryzyko przegrzania.

4 TB pamięci pozwolą zapisać prawie 500 godzin filmów HD lub ponad 1,5 mln typowych zdjęć. To ogromna liczba materiałów. Taki dysk zewnętrzny przyda się więc zwłaszcza grafikom, filmowcom oraz innym osobom, które na co dzień obcują z bardzo dużymi plikami. Dysk można równie dobrze wykorzystać jako nośnik kopii zapasowej danych z wielu komputerów domu – z pewnością pomieści wszystkie zdjęcia i filmy, jakie zgromadzili wszyscy domownicy.

© materiały partnera

Pamięć zewnętrzna 1 TB – jeśli przenosisz mniej danych

Samsung ma jednak w swojej ofercie również dysk zewnętrzny 1 TB, stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują przechowywać mniej danych. W tym przypadku właściwy kierunek to podstawowy Samsung T9. Jest to dysk 1 TB zewnętrzny, który podobnie jak poprzednicy działa z wykorzystaniem protokołu NVMe i jest odporny na upadki z wysokości 3 metrów*.

Jak każdy dysk w tej serii, także dysk twardy 1 TB zewnętrzny świetnie sprawdzi się po podłączeniu do dowolnego urządzenia. Samsung deklaruje bezproblemową komunikację dysku po podpięciu do komputera z systemem Windows lub macOS, a także urządzeń z Androidem, konsolami do gier czy kamery 12K. Wygodną obsługę umożliwiają załączone w zestawie kable USB-C/C oraz USB-C/A.

Dysk twardy zewnętrzny Samsung T9 jest kompatybilny wstecznie ze starszymi standardami USB, ale oczywiście trzeba się wówczas liczyć z wolniejszym transferem danych. Pliki będzie można jednak bez problemu zgrać nawet po podpięciu do urządzenia z interfejsem USB 2.0.

Dysk zewnętrzny 2 TB T9, a także pozostałe modele z serii można również zabezpieczyć hasłem z szyfrowaniem w 256-bitowym standardzie AES. Użytkownik może być wówczas pewny, że dane są bezpieczne nie tylko w sensie fizycznym dzięki wytrzymałej obudowie, ale również przy próbach nieautoryzowanego dostępu do plików. To ważny aspekt opisujący zewnętrzny dysk, zwłaszcza w przypadku biznesowego wykorzystania urządzenia, kiedy potencjalna kradzież danych może oznaczać przykre skutki dla całego przedsiębiorstwa.

* Na podstawie wewnętrznego testu udaru podczas swobodnego upadku w kontrolowanych warunkach.

