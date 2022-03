Elon Musk na celowniku hakerów. Atakują Starlink

Kilka dni temu Anonymous również zwrócili uwagę na Elona Muska. Hakerzy odnieśli się do wpisu miliardera na Twitterze: "wolność słowa jest niezbędna do funkcjonowania demokracji. Czy uważasz, że Twitter rygorystycznie przestrzega tej zasady?". Haktywiści zapytali go, czy pamięta, co zrobił "pracownikom, którzy próbowali założyć związek? Tyle o "wolności słowa" w miejscu pracy" oraz czy zgadza się z pracownikami SpaceX, oraz Tesli, którzy wypowiadają rasistowskie obelgi.