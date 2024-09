ePłatności w mObywatelu. Mają być dostępne w całej Polsce

Jak poinformował, celem jest, aby były one obsługiwane w całej Polsce do końca 2025 r. Projekty pilotażowe, które obecnie są realizowane w wybranych gminach, mają zostać zakończone jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Dodatkowo, minister zaznaczył, że trwają intensywne prace nad włączeniem do aplikacji mObywatel funkcji ePłatności. Aktualnie trwają pilotaże w 60 gminach. Mają one pomóc w pozyskaniu informacji niezbędnych do szerszego wdrożenia projektu.