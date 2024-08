mObywatel z nową funkcją. Chodzi o nasze bezpieczeństwo

mObywatel 2.0 zyskuje nową funkcję. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało informację na temat rozszerzenia zakresu usług aplikacji mObywatel. Mowa o module Bezpiecznie w sieci. Ma on pomóc Polakom zadbać o kwestię bezpieczeństwa w sferze cyfrowej. Patrząc na to, jak powszechne stają się oszustwa internetowe, z działania usługi mogą płynąć duże korzyści.

Po zgłoszeniu danej treści z poziomu aplikacji mObywatel 2.0 zgłoszenie trafi bezpośrednio do ekspertów CERT Polska. Jak czytamy na stronie mObywatela, z usługi korzystać mogą wszyscy obywatele, którzy mają dodany w aplikacji dokument potwierdzający tożsamość, np. mDowód czy Diia.pl.

Dzięki usłudze Bezpiecznie w sieci można dowiedzieć się, w jaki sposób zgłosić złośliwą stronę internetową, na przykład taką, która służy do wyłudzania danych lub pieniędzy. Oprócz tego Ministerstwo Cyfryzacji sugeruje, by zgłaszać podejrzaną treść lub nadawcę wiadomości SMS, a także wiadomości e-mail z podejrzanymi załącznikami, szantażem czy próbami phishingu. Oprócz tego jesteśmy zachęcani do zgłaszania fałszywych stron internetowych i innych prób podszywania się pod firmy lub instytucje.