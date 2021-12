Europejska fabryka Intela. Raczej nie w Polsce

Najnowsze informacje zdobyte przez Reutersa wskazują, że teraz Intel rozważa ulokowanie inwestycji o wartości 4-8 mld EUR we Włoszech. Inne opcje to Francja bądź Niemcy, gdzie już jest parę kompleksów produkcyjnych takim firm jak np. Infineon .

Intel aktywnie rozbudowuje swoje możliwości produkcyjne w USA , a tymczasem Komisja Europejska planuje rozwój europejskiego rynku półprzewodników. Do tego zadania będzie potrzebny jeden z większych graczy na rynku, do których Intel definitywnie należy.

Według Reutersa włoski rząd ma obawy co do faktycznej liczby miejsc pracy, którą przyniosłaby fabryka oraz kością niezgody pozostają koszty energii elektrycznej i stabilność jej dostaw. Na oficjalny werdykt będzie trzeba czekać do 2022 r.