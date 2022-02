Facebook mocno stracił na wartości. Czy winny jest Apple?

System iOS w wersjach 14.5 i późniejszych (a więc już od jakiegoś czasu) umożliwia klientom wysłanie do aplikacji żądania o niewykorzystywanie zbieranych danych do celów reklamowych. Przycisk "poproś aplikację o nieśledzenie", bo o nim mowa, wymaga dobrej woli twórcy aplikacji i zaimplementowania rzeczywistej blokady – wszak jest to tylko "prośba". Jednakże niezastosowanie się do niej może ściągnąć na autorów aplikacji gniew Apple. A także drakę wizerunkową.