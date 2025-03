Fala krytyki za wyciek, którego nie było. Empik uspokaja internautów

Choć do wybuchu afery doszło w sobotę, reakcja Empiku była natychmiastowa. Sklep - współpracując z zespołem CERT Polska - przeprowadził analizę wspomnianej oferty, w ciągu doby udało się zebrać liczne dowody na to, że do żadnego wycieku nie doszło, a cała oferta została sfabrykowana.