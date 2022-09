E-mail od "Biznes.gov.pl". Załącznik jest zainfekowany

O szkodliwym załączniku w praktyce wiadomo tylko tyle, że ma formę wykonywalnego pliku VBS. Nie wiemy, jakie szkody w systemie może przynieść, ale na tym etapie można zakładać wszystko , począwszy od wykradania plików, na przechwytywaniu ekranu i znaków klawiatury kończąc, co może prowadzić do przejmowania loginów, haseł, a w konsekwencji być może i ataków na elektroniczne konto bankowe.

Opisywany fałszywy e-mail do złudzenia może przypominać autentyczny. Oszust zadbał o szczegóły, w tym wiarygodne wykorzystanie wizerunku Biznes.gov.pl, adres i treść, która ma wywołać obawy dotyczące załącznika. E-mail sugeruje, że załączone "oficjalne powiadomienie elektroniczne" należy przeczytać we wskazanym czasie, by uniknąć "odpowiednich skutków", co ma rzekomo regulować Kodeks postępowania cywilnego.