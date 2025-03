Fikcyjny towar w internecie. Policja wydała ostrzeżenie

Jak ustalono, ofiary to przynajmniej 32 osoby z całego kraju. Policja podaje, że poszkodowani mieli ponieść łącznie ponad milion złotych strat. To efekt działania małżeństwa ze Szczecina, które usłyszało łącznie już ponad 170 zarzutów. Mieli sprzedawać odzież i obuwie przez portal społecznościowy, ale był to fikcyjny towar, który w praktyce nigdy nie trafił do kupujących.