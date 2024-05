Kupujesz w Kauflandzie? Zwróć uwagę na e‑mail

Klient Kauflanda, który trafi na stronę docelową, zostanie poproszony o podanie odpowiedzi aż na 10 pytań. To może być celowym zabiegiem, by uśpić czujność - w tego typu oszustwach zwykle "ankiety" składają się z maksymalnie trzech kroków, a celem oszustów jest możliwie szybkie doprowadzenie potencjalnej ofiary do kolejnego etapu .

Tutaj użytkownik zostanie poproszony o dane z karty płatniczej pod pretekstem zapłaty kilku złotych za przesyłkę. Oczywiście w praktyce to tak nie wygląda i w tym przypadku jasno informuje o tym regulamin. Okazuje się, że podając dane karty, użytkownik teoretycznie otrzymuje dostęp do platformy pozwalającej na dostęp do kursów programowania. Pierwsze 3 dni są próbne, a jeśli w tym czasie usługa nie zostanie anulowana, z karty będzie potrącane 64 euro (ok. 275 złotych) co dwa tygodnie.