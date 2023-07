Gangi na Snapchacie. Jak przestępcy rekrutują dzieci

Testując aplikację Telegram dla tych samych fałszywych danych Kahira przy użyciu funkcji "ludzie w pobliżu" była w stanie namierzyć osobę, która zaledwie 400 metrów od niej handlowała MDMA, ketaminą, metamfetamina i innymi narkotykami. Przestępcy nie tylko reklamują się w tych aplikacjach, ale też rekrutują młodzież, nawiązując z nią przyjazne relacje, aby później zmuszać ją do pomocy w handlu nielegalnymi substancjami albo nakłaniać do świadczenia usług seksualnych.

Poza prowadzeniem osobistego śledztwa Kahira porozmawiała też z osobami, które miały do czynienia z tego typu przestępczością. Jedną z tych osób była dziewczyna przedstawiająca się fałszywym imieniem Anna. Gdy miała 16 lat, została wykorzystana przez członka gangu, który na Snapchacie udawał zainteresowanego nią chłopaka. Na początku relacji Annie wydawało się, że została dziewczyną miłego, lecz zagubionego chłopaka niewiele starszego od niej. Przestępca wykorzystał ją do handlu narkotykami i prostytucji, kiedy nie mogła mu zapłacić za substancje, które wcześniej dał jej "w prezencie".

Dziennikarka rozmawiała też z mężczyzną używającym fałszywego imienia Tom, który kiedyś pracował dla gangu narkotykowego. Podwoził on uwiedzione przez gang dzieciaki w miejsca, gdzie miały one odpracowywać swój dług względem przestępców. Pokazał dziennikarce, że narkotykowi dilerzy nawet nie próbują ukrywać swoich kont i dbają, by były one łatwe do znalezienia przez dzieci. Tom uciekł i wycofał się z tej działalności, lecz nadal z tego powodu zmaga się z PTSD.