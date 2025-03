Gemini 2.5 Pro za darmo dla wszystkich użytkowników

Google wprowadził na rynek swój najnowszy model sztucznej inteligencji, Gemini 2.5 Pro, który od teraz jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Gemini. Wcześniej dostęp do tego modelu mieli jedynie subskrybenci Gemini Advanced w USA, płacący niespełna 20 dolarów miesięcznie.

Gemini 2.5 Pro, określany jako "najinteligentniejszy model AI" Google, oferuje szereg nowych funkcji, w tym integrację z aplikacjami i rozszerzeniami przeglądarki, możliwość przesyłania plików oraz współpracę z narzędziem Canvas. Google podaje, że ten model sprawdza się najlepiej w odpowiadaniu na najbardziej skomplikowane prompty , co można sprawdzić samodzielnie. Model ten jest już dostępny na stronie internetowej Gemini , a wkrótce pojawi się także w aplikacjach mobilnych na Androida i iOS.

Obecnie Gemini 2.5 Pro znajduje się w fazie eksperymentalnej, ale już teraz prowadzi w rankingu LMArena. Google pracuje nad dalszym rozwojem modelu, w tym nad poprawą jego zdolności do kodowania. Model obsługuje kontekst o wielkości 1 miliona tokenów, co pozwala na przetwarzanie dużych zbiorów danych. W przyszłości okno ma być rozszerzone do 2 mln tokenów.