Google Maps: dane z osi czasu mogły zniknąć. "Problem techniczny"

Zła wiadomość dla użytkowników osi czasu w Mapach Google , którzy na co dzień czerpią z niej przydatne informacje o minionych podróżach. U części osób mogła niedawno zniknąć historia lokalizacji i wszystkie związane z tym dane (np. statystyki podróży pieszych czy samochodowych), o czym Google informuje użytkowników w e-mailu. Jeśli nie był aktywny backup danych, historii nie da się odzyskać , a użytkownicy nie będą już mogli "cofnąć się" do danego dnia z kalendarza. Historia zaczyna być zbierana od początku.

W wiadomości, która trafia do użytkowników Map Google nie pada co prawda słowo "przepraszamy", ale Google podaje, że postara się wyciągnąć wnioski z tego incydentu na przyszłość, by ulepszyć swoje systemy. Nie tłumaczy też w szczegółach, co konkretnie się stało, że dane nagle zostały usunięte. Utracone dane z osi czasu można przywrócić po kliknięciu ikony chmury i wybraniu lokalnej kopii zapasowej (o ile oczywiście wcześniej została wykonana).