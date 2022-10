Google zapłaci miliard dolarów kary? Chodzi o tryb incognito w Chrome

Jednak poza żartami, w korespondencji zawarte były również uwagi i prośby do przełożonych, by zmienić nazwę trybu incognito, ponieważ przeglądarka nie jest w stanie zapewnić użytkownikom pożądanej prywatności. Wskazywano również na brak zabezpieczeń w przeglądarce, które chroniłyby chociażby przed wzglądem do historii wyszukiwania.