Grałeś w tę grę ze Steama? Miała złośliwe oprogramowanie

Wydawałoby się, że platforma Steam jest w wolna od tego typu incydentów. W jednej z gier znaleziono złośliwe oprogramowanie i to nie na etapie weryfikacji, czyli przed dopuszczeniem produktu do cyfrowej dystrybucji, a po pewnym czasie. Mowa o PirateFi.

Co w sytuacji, gdy zainstalowaliśmy PirateFi? Steam instruuje takich graczy poprzez specjalną wiadomość. "Zdecydowanie zachęcamy do uruchomienia pełnego skanowania systemu za pomocą zaufanego lub regularnie używanego produktu antywirusowego i sprawdzenia systemu pod kątem nieoczekiwanego lub nowo zainstalowanego oprogramowania" - czytamy w komunikacie.

Nie wiemy, co dokładnie zawiodło, ale może niepokoić fakt, że tytuł dopuszczono do dystrybucji. Zagrożeń na platformie Steam jest jednak znacznie więcej. Niedawno informowaliśmy o fałszywych zaproszeniach do playtestów.