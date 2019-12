iPhone z niesławnym rekordem. Internauci najczęściej chcą hakować smartfony Apple

Udostępnij:

Wyszukiwania w Google to jeszcze nie statystyki prób włamań na telefony, ale mówią coś ciekawego. W Wielkiej Brytanii internauci najczęściej chcą włamywać się do iPhonów. Żadna inna marka nie jest tak często wyszukiwana w tym kontekście.

Masz iPhona? Wielu szuka sposobu, jak się do niego włamać

Firma Case24 przeprowadziła badanie wyników Google z Wielkiej Brytanii. Według raportu, na który powołuje się też fossbytes, iPhony mają miażdżącą przewagę nad konkurencją w tej nietypowej kwestii. W ciągu miesiąca zapytań o hakowanie telefonów Apple było ponad 48 tysięcy. Drugi na liście Samsung to tylko 3100 wyszukiwań (15 razy mniej). Dysproporcje są ogromne.

fot. Case24

Na drugim biegunie znalazły się takie marki jak Sony, Nokia i Huawei. Przykładowo fraza jak zhakować smartphone Huawei pojawiła się jedynie 250 razy. To 192 razy mniejsza popularność wyszukiwania w Google.

Instagram, Snapchat i WhatsApp też na świeczniku

Raport nie ograniczał się do samych telefonów. Uwzględniono też chęć dowiedzenia się o metodach włamania na konta różnych usług. Najpopularniejsza trójka to Instagram (66 960), Snapchat (57 740) i WhatsApp (36 980). Zdecydowanie mniejszą liczbą wpisywań w Google wykazał się czwarty YouTube (13 710), a stawkę zamyka Netflix (2790) na 10. miejscu.

Nic nie pisano o kwestiach technicznych związanych z przeprowadzaniem włamań. Popularność wyszukiwania niekoniecznie jest jednoznaczna z ryzykiem. W końcu zabezpieczenia i powszechność luk jest różna zależnie od aplikacji czy danego sprzętu. Niemniej iPhone prowadzi w różnych rankingach, w tym w chęci internautów do obchodzenia jego zabezpieczeń. A to jak łatwo do niego się dostać, to już osobna kwestia.