iPhone. Hakerzy wypuścili nowe narzędzie jailbreak do niemal każdego modelu

Zła wiadomość dla Apple. Grupa hakerów udostępniła właśnie narzędzie do tzw. jailbreaku, czyli złamania zabezpieczeń telefonu, w tym przypadku iPhone'a. Używanie tego typu rozwiązania w przypadku sprzętu Apple wiąże się z usunięciem pewnych ograniczeń. Narzędzie jest zgodne z praktycznie każdym modelem iPhone'a od 5s wzwyż i kompatybilne z systemami iOS 11 - iOS 14.3.

Stosowanie jailbreaku w telefonach przyznaje użytkownikowi specjalne uprawnienia i otwiera przed nim nowe możliwości, jakie wcześniej były zablokowane. Dzięki temu rozwiązniu można modyfikować wiele opcji systemowych, zmienić domyślne aplikacje, ikony, dzwonki czy też wygląd systemu.

iPhone'y cieszą się wysokim poziomem bezpieczeństwa, ale bierze się on z faktu, że wiele opcji w tych telefonach jest dla użytkownika niedostępnych.

Producenci telefonów, w tym Apple regularnie wydają aktualizacje bezpieczeństwa, które uniemożliwiają "złamanie" urządzeń, ale jest to nieustanna "gra w kotka i myszkę".

Grupa hakerów Uncover odnalazła w systemie iOS nową lukę bezpieczeństwa posługując się podatnością o oznaczeniu CVE-2021-1782, która jest jedną a trzech tego typu luk, jakie Apple ostatnio zidentyfikowało. Włamywacze upatrzyli sobie za cel jądro systemu, a więc zbiór kluczowych dla funkcjonowania systemu iOS funkcji.

Niestety szczegóły działania tej podatności nie są jeszcze znane - prawdopodobnie dlatego, że Apple stara się nadal zabezpieczyć system.

Warto zaznaczyć, że luki bezpieczeństwa mogą być nie tylko używane do tego, aby dokonać jailbreaku, lecz mogą być także wykorzystywane do złośliwych celów i ataków na telefony innych. Dlatego też szczególnie ważne jest tutaj szybkie działanie Apple i nowa aktualizacja bezpieczeństwa. Firma do tej pory reagowała na wcześniejsze poczynania grupy hakerskiej Uncover błyskawicznie.