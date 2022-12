Instalują złośliwe oprogramowanie. Lepiej pozbyć się tych aplikacji

TubeBox oferował swoim użytkownikom nagrody pieniężne za oglądanie filmów oraz reklam w aplikacji. Wiele osób uważało, że to łatwy zarobek, dlatego tak chętnie ściągało aplikację. Niestety, pomimo obejrzenia wielu materiałów wideo, użytkownicy TubeBox nie otrzymywali żadnych pieniędzy. Przy próbie ich pozyskania pojawiały się różnego rodzaju błędy. Zdaniem ekspertów aplikacja została stworzona, aby generować zyski dla jej twórców, a nie użytkowników.

Bleeping Computer informuje też o innych aplikacjach, które w październiku pojawiły się w sklepie Google Play (obecnie nie są już dostępne) i stanowiły zagrożenie dla zainfekowanych urządzeń. Według serwisu aplikacje otrzymywały plecenia z Firebase Cloud Messaging i ładowały określone przez nie witryny internetowe, aby generować fałszywe wyświetlenia reklam . Dodatkowo cyberprzestępcy mogli wykorzystać je do konfiguracji smartfonów lub tabletów, aby działały jako serwery proxy. Wśród nich były:

Program antywirusowy Dr. Web wykrył też szereg aplikacji, które były wykorzystywane w kampaniach phishingowych i służyły do kradzieży poufnych danych. Aplikacje były reklamowane w wielu miejscach, a ich użytkownicy zachęcani do instalacji obietnicami pewnych zysków z inwestycji. Bleeping Computer podkreśla, że rzekomo mają one "mają bezpośredni związek z rosyjskimi bankami i grupami inwestycyjnymi, a każda z nich ma średnio 10 000 pobrań w Google Play".